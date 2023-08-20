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Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu belli oldu!

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Giriş Tarihi: 20.08.2023
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Fenerbahçe’nin Samsunspor kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde kamp kadrosu belli olurken, yeni transferler Cengiz ve Fred kafilede yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...

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