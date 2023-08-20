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Galatasaray Davinson Sanchez için devrede! Aslan'a Kolombiyalı stoper

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Galatasaray Davinson Sanchez için devrede! Aslan’a Kolombiyalı stoper

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanırken flaş bir isim gündeme geldi. Aslan Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'e teklif yaparken Erden Timur yıldız isimle görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray'da stoper arayışları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut kadrosunda Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan ve Emin Bayram'la sezona başlayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birlikte 3 kulvarda yapılacak mücadeleyi göz önünde bulundurarak, bu bölgeyi güçlendirmeye çalışıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları veren Erden Timur, stopere bir takviye yapacaklarını ve bu oyuncunun takıma büyük fayda sağlayacağını dile getirmişti. Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden, Galatasaray'ın bir süredir Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Kıran kırana pazarlık Galatasaray 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

ASLAN KESENİN AĞZINI AÇACAK

İngiliz devinin ise kapıyı 14 milyon Euro'dan açtığı, ancak 1.5 aydır devam eden pazarlık süreciyle birlikte rakamın 10 milyon Euro seviyesine kadar indiği öğrenildi.

Galatasaray cephesi de ödeme takviminin uygun olması durumunda teklifi yükseltmeye sıcak bakıyor.

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