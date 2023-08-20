Galatasaray Davinson Sanchez için devrede! Aslan’a Kolombiyalı stoper

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları veren Erden Timur, stopere bir takviye yapacaklarını ve bu oyuncunun takıma büyük fayda sağlayacağını dile getirmişti. Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden, Galatasaray'ın bir süredir Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.