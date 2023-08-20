Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerilim! Fırtına'dan sert açıklama
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cimbom'un yıldız golcüsü Icardi'nin 2 golüyle kazanan Aslan oldu. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakemleri eleştirirken Trabzonspor'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında kazanan sarı kırmızılılar oldu.
Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakemleri eleştirirken Trabzonspor'dan da açıklama geldi.
İşte o açıklama;
"Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz."
Dün akşam oynanan ve ev sahibi takım tarafından örnek bir konukseverlik ile ağırlandığımız Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası, iki önemli sebepten ötürü bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.
1. Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır.
2. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir.
Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız.
Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.
Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız."
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