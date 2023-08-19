Şampiyonlar Ligi'ne 3 Türk takımı gidebilir! UEFA'dan yeni kural!
UEFA'daki temsilcilerimiz bu sezon çıktıkları maçlarda iyi bir performans sergilerken, artık gözler play off turuna çevrildi. Tüürk takımınlarının gösterdiği bu performans sonrası UEFA'nın yeni kuralı gündeme gelirken Şampiyonlar Ligi'ne 3 Türk takımının katılımı konusunda bir umut belirdi. İşte detaylar...
Avrupa maçlarına ülkemizden katılan temsilcilerimiz bu hafta gösterdikleri performansla ülke puanını daha da yukarıya çekerken yakın takipçimiz Avusturya ile fark açılıyor.
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Türkiye şu an 10.sırada bulunurken, sezon sonunda yerimizi korumamız durumunda Süper Lig şampiyonu 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılmasını sağlayacak.
AVUSTURYA KAN KAYBETTİ
Türkiye'nin Avrupa kupalarında bu sezon en iyi puanı toplayan ülke sıralamasındaki rakibi Polonya, yoluna eksik devam ediyor. Sezona dört takımla start veren ülkenin iki takımı elenirken kalan iki takımıyla mücadelesini sürdürüyor. UEFA ülke sıralamasındaki en yakın takipçiler Avusturya bir ve İsviçre de iki takımını kaybetmiş durumda.
YENİ KURAL ETKİSİ
Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500'e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi.
Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.
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