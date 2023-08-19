Şampiyonlar Ligi’ne 3 Türk takımı gidebilir! UEFA’dan yeni kural!

AVUSTURYA KAN KAYBETTİ

Türkiye'nin Avrupa kupalarında bu sezon en iyi puanı toplayan ülke sıralamasındaki rakibi Polonya, yoluna eksik devam ediyor. Sezona dört takımla start veren ülkenin iki takımı elenirken kalan iki takımıyla mücadelesini sürdürüyor. UEFA ülke sıralamasındaki en yakın takipçiler Avusturya bir ve İsviçre de iki takımını kaybetmiş durumda.