Sergio Ramos’tan Galatasaray’a transfer yanıtı! Dünya yıldızı Aslan olacak mı?

Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan flaş bir talepte bulundu. İspanyol oyuncu sadece mali şartlara değil yeni sezonda sarı-kırmızılıların Avrupa durumuna göre hareket edeceğini iletti.