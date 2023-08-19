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Sergio Ramos'tan Galatasaray'a transfer yanıtı! Dünya yıldızı Aslan olacak mı?

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Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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Sergio Ramos’tan Galatasaray’a transfer yanıtı! Dünya yıldızı Aslan olacak mı?

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'ın peşinde olduğu Sergio Ramos'tan Aslan'dan flaş bir talepte bulundu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılara  "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim" mesajı gönderdi.

Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan flaş bir talepte bulundu. İspanyol oyuncu sadece mali şartlara değil yeni sezonda sarı-kırmızılıların Avrupa durumuna göre hareket edeceğini iletti.

"GRUPLARA KALIRSANIZ GÖRÜŞELİM"

37 yaşındaki futbolcu "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim" mesajı gönderdi.

YILLIK ÜCRETTE İNDİRİM İSTENİYOR

G.Saray cephesi ise tek alternatif olmasa da Ramos'tan indirim bekliyor. Deneyimli oyuncunun yıllık garanti ücretini düşürmek yönetimin ilk hedefi.

16 YIL İSPANYOL DEVİNDE FORMA GİYDİ

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.

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