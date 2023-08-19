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GS-TS DERBİ maç bilgileri... Galatasaray Trabzonspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'LER

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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GS-TS DERBİ maç bilgileri... Galatasaray Trabzonspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’LER

Türkiye Süper Lig'de yeni sezonun açılış heyecanı bugün Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma ile doruk noktasına ulaşacak. Sezona Kayseri'ye karşı alınan beraberlikle adım atan Sarı-Kırmızılılar, bu sefer ezeli rakipleri karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yeni sezonun ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Ancak Galatasaray cephesinde, hafif bir sakatlık geçiren Zaha'nın bugün sahaya çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023-24 sezonunun başlangıcındaki ilk büyük karşılaşma için Galatasaray, bugün kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Son şampiyon Galatasaray, sezona Kayseri'yle berabere başlarken, Trabzonspor ise Antalyaspor'u mağlup ederek hatasız bir başlangıç yaptı. Bu kritik maçın sonucu, sezonun erken dönemindeki güç dengelerini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Peki GS-TS derbi maç bilgileri...

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic (Baniya), Denswil, Eren, Kourbelis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut (Gomez)

EV SAHİBİNDE TETE VE ZAHA YOK

Ev sahibi Galatasaray'da henüz lisansı çıkmayan yeni Transfer TETE bu karşılaşmada görev yapamayacak. Bileğinde ağrı bulunan ZAHA'nın da bugün riske edilmemesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Zaha'nın yerine bugün Barış Alper'e 11'de görev vermesi bekleniyor.

BJELICA'NIN SIKINTISI BÜYÜK

Orsic ve Fernandez'in yanı sıra Visca'nın sakatlığı ile büyük sıkıntı yaşayan Trabzon'da Bjelica eksik kadrosuna karşın ezeli rakip karşısında kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.

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