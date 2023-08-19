GS-TS DERBİ maç bilgileri... Galatasaray Trabzonspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’LER

2023-24 sezonunun başlangıcındaki ilk büyük karşılaşma için Galatasaray, bugün kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Son şampiyon Galatasaray, sezona Kayseri'yle berabere başlarken, Trabzonspor ise Antalyaspor'u mağlup ederek hatasız bir başlangıç yaptı. Bu kritik maçın sonucu, sezonun erken dönemindeki güç dengelerini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Peki GS-TS derbi maç bilgileri...