Garry Rodrigues Süper Lig'e geri döndü
MKE Ankaragücü, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Geliyor' başlığıyla paylaşılan videoda, yetenekli oyuncu taraftara mesaj gönderdi. Özel uçakta konuşan Garry Rodrigues, "Ankaragücü geliyorum, orada görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından 'Geliyor' başlığıyla paylaşılan videoda, yetenekli oyuncu taraftara mesaj gönderdi. Özel uçakta konuşan Garry Rodrigues, "Ankaragücü geliyorum, orada görüşürüz" ifadelerini kullandı.
İKİ YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR
MKE Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile olan sözleşmesini feshetmişti.
SÜPER LİG KARİYERİ
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla toplamda 87 karşılaşmada oynayan futbolcu, 17 gol ve 19 asistlik performans sergileyerek toplamda 36 gole direkt katkıda bulunmuştu
Rodrigues geçen sezon Yunan ekibinde toplamda 29 karşılaşmada süre alırken 3 gol, 1 asistle oynamıştı.
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