Garry Rodrigues Süper Lig’e geri döndü

İKİ YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile olan sözleşmesini feshetmişti.