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CANLI | Beşiktaş Neftçi maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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CANLI | Beşiktaş Neftçi maçı canlı anlatım izle!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-1 kazanan siyah beyazlılar taraftarı önünde de kazanmanın peşinde.

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