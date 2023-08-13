Galatasaray'dan orta sahaya bomba takviye! Sosyal medyayı salladı! Adı sır gibi saklanan isme teklif...
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Zaha gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarın gözü orta sahaya yapılacak olan transferde. Özellikle Kayserispor maçında orta sahada Torreira'nın yokluğunda yaşanan sorunlar gözle görülürken Aslan'dan bu bölgeye yönelik bomba bir hamle geldi. İşte detaylar...
Transfere hızlı bir giriş yaparak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Tete ve Zaha gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
ASLAN LİGE BURUK BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılı bir performans sergileyen Aslan, ligin ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
TARAFTAR ORTA SAHA TRANSFERİ BEKLİYOR
Aslan'da özellikle orta sahada Torreira'nın yokluğu ciddi şekilde hissedilirken, 8 numaraya yapılacak transfer de sarı kırmızılı taraftarlar tarafından dört gözle bekleniyor.
PAREDES ROMA YOLCUSU GİBİ
Özellikle aylardır süren Paredes gündemininde mutlu sona henüz ulaşılamazken, Paredes'in Roma ile anlaştığı iddiaları İtalyan basınında yer aldı.
FRANSA'DAN BOMBA İSİM
Sarı kırmızılılar bu gelişmeler sonrası gündemine Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi'yi aldı.
GUENDOUZI RADARDA
Galatasaraylı taraftarlar Guendouzi etiketiyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaparken yıldız ismin sarı kırmızılılara ne yanıt vereceği merak konusu.
SARI KIRMIZILI TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI
Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarına girdi.
AYRILIK KARARI ALDI
2021 yazında Marsilya'ya kiralık giden ve 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda yer almıştı.
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