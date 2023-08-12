Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Okan Buruk yönetiminde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle de dikkatleri çekti. Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Tete gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın en büyük hedefi ise İspanyol yıldız Sergio Ramos oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 21:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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