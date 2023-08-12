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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Okan Buruk yönetiminde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle de dikkatleri çekti. Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Tete gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın en büyük hedefi ise İspanyol yıldız Sergio Ramos oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 21:53
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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon rekor bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle başlıyor.
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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek
Sezonun ilk resmi maçlarını Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayan Aslan, gruplara kalmak adına büyük mücadele vermeye devam ediyor.
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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek
2. Eleme turunda Zalgiris'i eleyen sarı-kırmızılı ekip, 3. Eleme turunda ise Ljubljana ile eşleşti ve ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.
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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek
Süper Lig'deki ilk resmi maçına da Kayserispor deplasmanında çıkacak olan Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.
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Galatasaray bir rüyanın peşinde! Sergio Ramos için tüm şartlar seferber edilecek

İMZAYI ATACAĞI TAKIMI DUYURDULAR

Uzun süredir Sergio Ramos ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun transferi için yoğun bir çaba sarf ediyordu.