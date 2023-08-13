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Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de! KAP geldi! İşte maliyeti...

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe’de! KAP geldi! İşte maliyeti...

Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Cengiz için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Fred'in ardından Cengiz Ünder transferini de noktaladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kanarya'nın milli futbolcu için Marsilya'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. KAP'a yapılan bildirime göre; Cengiz Ünder transferi için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservisin 4 sene içerisinde ödenecek.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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