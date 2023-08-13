Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe’de! KAP geldi! İşte maliyeti...

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kanarya'nın milli futbolcu için Marsilya'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. KAP'a yapılan bildirime göre; Cengiz Ünder transferi için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservisin 4 sene içerisinde ödenecek.