Galatasaray’da ayrılık kapıda! Morutan yeniden kiralanıyor...





PISA PERFORMANSI

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.