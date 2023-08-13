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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Morutan yeniden kiralanıyor...

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Galatasaray’da ayrılık kapıda! Morutan yeniden kiralanıyor...

İtalyan ekibi Pisa, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor. Morutan, Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor. Pisa'nın Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.



PISA PERFORMANSI

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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