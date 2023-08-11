TFF’den son dakika Avrupa kupalarına katılım açıklaması

3) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

4) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur. b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

5) UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

6) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.

UEFA KUPALARINA KATILIM TABLOSU İÇİN