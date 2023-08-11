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Beşiktaş genç oyuncusu Berkay Vardar'ı Sheriff takımına kiraladı

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Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Beşiktaş genç oyuncusu Berkay Vardar’ı Sheriff takımına kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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