Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
"Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 2023-2024 Süper Lig sezonuna güzel bir başlangıç yapmak ve rakiplerine gözdağı vermek isteyen Trabzonspor'un karşılaşma öncesi muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
"Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek isteyen Trabzonspor, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Trabzonspor'da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis'in sakatlıkları bulunuyor. Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
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- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
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