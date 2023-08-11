"Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek isteyen Trabzonspor, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?