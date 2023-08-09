Galatasaray’ın rakibi belli oluyor! Klaksvik-Molde maçında sürpriz sonuç...

AEK-ZAGREB MAÇI ERTELENDİ

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelendi.