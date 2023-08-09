Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Klaksvik-Molde maçında sürpriz sonuç...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların rakibinin belli olacağı diğer eşleşmede Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Klaksvik 2-1 kazanarak avantajı kaptı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 6 karşılaşmayla başladı.
ASLAN ÇOK RAHAT
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.
AEK-ZAGREB MAÇI ERTELENDİ
Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelendi.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0
PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 4-1
AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (Ertelendi)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç): 2-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray: 0-3
Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan): 3-0
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