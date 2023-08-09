İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Galatasaray’da Zaniolo yolcu oluyor! Sözleşme şartları...

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus ekibi Zenit'in Zaniolo'nun serbest kalma maddesini ödemeye niyetli olduğu gelen son dakika bilgileri arasında yer alıyor. İşte transfer için son gelişmeler...