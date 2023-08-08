Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Okan Buruk'tan sürpriz ilk 11 tercihi
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için bu akşam karşı karşıya geliyor. Önemli yıldızlarından yoksun çıkacağı maçta Okan Buruk ilk 11'ine son şeklini verdi.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius'u 2-2'in rövanşında Dries Mertens'in muhteşem golüyle eleyen Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, son Slovenya şampiyonunu devirip evine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo ve Kerem Demirbay, zorlu deplasmana götürülmedi; Mauro Icardi ve Lucas Torreira ise kadroda yer alıyor. Galatasaray, Ljubljana'yı elerse Play-Off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için karşılaşacak. Aslan, Ljubljana'ya elenirse, Avrupa Ligi'ndeki Play-Off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibini bekleyecek.
LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam SRC Strovice'de oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu (Barış Alper)
ZAHA VE ZANİOLO KADRODA YOK
Galatasaray kafilesi zorlu Olimpija Ljubljana maçı için Slovenya'ya giderken, takımın iki önemli yıldızı Zaha ve Zaniolo, sakatlık sonrası henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle İstanbul'da bırakıldı. Yine sakatlığı olan yeni transferlerden Kerem Demirbay'ın yanı sıra Morutan ve Yusuf Demir de kadroda yer almıyor.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bugün Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasındaki kapışmanın galibiyle, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek. Bu turda da ilk maç deplasmanda oynanacak.
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