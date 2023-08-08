Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? Okan Buruk’tan sürpriz ilk 11 tercihi

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bugün Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasındaki kapışmanın galibiyle, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek. Bu turda da ilk maç deplasmanda oynanacak.