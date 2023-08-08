Vincent Aboubakar’a teklif var! Beşiktaş’ın yıldızı veda mı edecek?

RUSLAR KARTAL'IN YILDIZINI İSTİYOR

Ocak 2023'te Al Nassr'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, yarım sezonda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozu olarak dikkat çeken Kamerunlu oyuncuya Rusya'dan talip çıktı.