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Vincent Aboubakar'a teklif var! Beşiktaş'ın yıldızı veda mı edecek?

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Vincent Aboubakar’a teklif var! Beşiktaş’ın yıldızı veda mı edecek?

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta takımın en büyük yıldızı Vincent Aboubakar'a talip çıktı. Yıldız golcü için Spartak Moskova devreye girerken Beşiktaş'a 6 milyon euro önerileceği de iddialar arasında. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken takımın yıldızı Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Yıldız golcünün transferi adına girişimlerin başladığı aktarılıyor.

RUSLAR KARTAL'IN YILDIZINI İSTİYOR

Ocak 2023'te Al Nassr'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, yarım sezonda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozu olarak dikkat çeken Kamerunlu oyuncuya Rusya'dan talip çıktı.

SPARTAK MOSKOVA PEŞİNDE

Rus basınından Sport24'ün haberine göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın yıldız golcüsünü kadroya katmak istiyor. Sport24'ün kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rus ekibi, yıldız oyuncuyu bonservisiyle satın alarak hücum hattını güçlendirmenin peşinde.

6 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sport24'ün iddiasına göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar için 6 milyon Euro bonservis talep ediyor. Ocak 2023'te bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 31 yaşındaki golcü ile 2.5+1 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştı.

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