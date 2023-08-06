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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine seyircisiz oynama cezası! Olimpija Ljubljana'ya kötü haber...

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Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine seyircisiz oynama cezası! Olimpija Ljubljana’ya kötü haber...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olimpija Ljubljana'ya UEFA'dan kötü haber geldi. Lodogorets maçının tamamlanması sonrası taraftarların sahaya girmesi nedeniyle kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak. İşte detaylar...

Slovenya'da sel felaketinin ardından Olimpija Ljubljana'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Ülke tarihinin en büyük sel taşkınlarının yaşandığı yerde, başkent Ljubljana ve çevresi aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmiş, bu yüzden oluşan seller en az üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

SON DAKİKA GOLÜYLE ELEDİLER

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibine bir önceki turda oynadığı maçtan ceza kesildi. Yeşil-beyazlılar 2. Eleme Turu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i son dakikada attığı golle elemiş, maç bitiminde taraftarlar sahaya girmişti.

SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Olimpija Ljubljana'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından sıradaki maçı için geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ludogorets maçı bitiminde taraftarlarının sahaya girmesi ve yabancı madde atılması nedeniyle 20 bin euro da para cezası verildi.

GALATASARAY MAÇINDA UYGULANMAYACAK

Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.

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