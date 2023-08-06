Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine seyircisiz oynama cezası! Olimpija Ljubljana'ya kötü haber...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olimpija Ljubljana'ya UEFA'dan kötü haber geldi. Lodogorets maçının tamamlanması sonrası taraftarların sahaya girmesi nedeniyle kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak. İşte detaylar...
Slovenya'da sel felaketinin ardından Olimpija Ljubljana'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Ülke tarihinin en büyük sel taşkınlarının yaşandığı yerde, başkent Ljubljana ve çevresi aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmiş, bu yüzden oluşan seller en az üç kişinin ölümüne neden olmuştu.
SON DAKİKA GOLÜYLE ELEDİLER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibine bir önceki turda oynadığı maçtan ceza kesildi. Yeşil-beyazlılar 2. Eleme Turu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i son dakikada attığı golle elemiş, maç bitiminde taraftarlar sahaya girmişti.
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI
Olimpija Ljubljana'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından sıradaki maçı için geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ludogorets maçı bitiminde taraftarlarının sahaya girmesi ve yabancı madde atılması nedeniyle 20 bin euro da para cezası verildi.
GALATASARAY MAÇINDA UYGULANMAYACAK
Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...
- DGS ne zaman, erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Yalova'da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
- 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....
- Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? Gündem maddeleri neler?
- Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...
- Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Zaha'yı unutturacak transfer hamlesi!
- 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
- KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!
- Milyonlarca kişi SGK'da parasını unuttu! Bu 11 desteği çoğu kişi bilmiyor! Kaç TL biriktiğini tıkla öğren!