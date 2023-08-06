Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine seyircisiz oynama cezası! Olimpija Ljubljana’ya kötü haber...

Slovenya'da sel felaketinin ardından Olimpija Ljubljana'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Ülke tarihinin en büyük sel taşkınlarının yaşandığı yerde, başkent Ljubljana ve çevresi aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmiş, bu yüzden oluşan seller en az üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

SON DAKİKA GOLÜYLE ELEDİLER

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibine bir önceki turda oynadığı maçtan ceza kesildi. Yeşil-beyazlılar 2. Eleme Turu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i son dakikada attığı golle elemiş, maç bitiminde taraftarlar sahaya girmişti.