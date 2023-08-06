06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da ayrılık! Genç yıldız kiralandı...

Galatasaray'da ayrılık! Genç yıldız kiralandı...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
ABONE OL
Galatasaray’da ayrılık! Genç yıldız kiralandı...

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Galatasaray'da forvet oyuncusu Eren Aydın TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK'ya kiralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA