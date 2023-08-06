Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz'un hastalığı nedir?
"Mete Gazoz'un hastalığı nedir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükseldi. Finalde de Eric Peters'ı mağlup eden Gazoz, altın madalyayı kazandı. Peki, Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?
"Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı. Peki, Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.
Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.
Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.
Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.
Şampiyonayı 1'inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'un dışında 2'nci ve 3'üncüler de madalyalarını aldı.
Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.
METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?
Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki hastalığı var mı? Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı fakat genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu düşünülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye sevindiren duyuru! Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...
- Aile Destek ödeme tarihleri 2023 | Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zam geldi mi, kaç TL oldu?
- Galatasaray Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ağustos Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
- "O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...
- Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...
- Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...
- 6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...
- KPSS ÖABT sonuç tarihi | Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 ÖSYM duyurusu! Puanlar kaç yıl geçerli?
- Erkin Koray öldü mü, neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
- THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?
- Kocaeli Derince patlama son dakika! TMO silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?
- 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2023-2024 okullar hangi tarihte açılacak?