Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi şok gelişme! Sel tehlikesi... Ljubljana'dan korkutan kareler geldi
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde evinde Mertens'in golü ile Zalgiris'i geçen Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaştı. Ülkede Galatasaray heyecanı yaşarken, flaş bir olay oldu. Maçın oynanacağı Ljubljana şehrini aşırı yağışlar nedeniyle sel bastı. Ligde oynanacak maçlar bu hafta ertelenirken, salı günü Galatasaray maçının oynanıp oynanmayacağı ise merak konusu oldu.
8 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı öncesi beklenmedik bir olay yaşandı.
KADRO BELLİ OLDU
8 Ağustos Salı günü oynanacak ilk maç öncesi Okan Buruk'un kadro tercihi belli oldu. Buna göre Zalgiris maçlarının kadrosunda yer alan Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen ve Yusuf Demir kadrodan çıkarılırken yeni transferlerden Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi kadroya dahil edildi.
Bayer Leverkusen'den kadroya dahil olan Kerem Demirbay ise bu maçların kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA'ya sunduğu A listede Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyor. B listede ise genç oyuncular Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu yer alıyor.
GALATASARAY HEYECANI YAŞANIYORDU
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşmesi, Slovenya'da heyecanla karşılandı.
Galatasaray'ın Zalgiris'i geçerek Olimpija Ljubljana ile eşleşmesi ise ülkede "Türk devi geliyor" başlıklarıyla duyuruldu. Haberlerde, kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran Sarı-Kırmızılılar'ın Olimpija karşısında tamamen dolu tribünlere karşı oynayacağına vurgu yapıldı.
SEL FELAKETİ YAŞANDI
Ancak Ljubljana'da aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Sloven basınında yer alan haberlere göre nehrin taşması sonucu sel felaketinden en çok etkilenen yerilerin Ljubljana'nın 20 kilometre batısında bulunan yerleşim yerleri olduğu aktarıldı.
REKOR YAĞIŞ
Slovenya yetkililerinin katıldığı dünkü ortak basın toplantısında konuşan Meteorolog Brane Gregorcic, ülkede en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve beklenenin çok üzerinde bir yağışın 12 saatlik zaman diliminde yağdığını ifade etti. Gregorcic, Brnik Havaalanı meteoroloji istasyonunun, tarihte daha önce bu kadar çok yağış ölçülmediğini kaydederek en yoğun yağışların Julijce eteklerini, ardından Idrija bölgesini ve Gorenjska'yı geçerek Koroska ve Zgornja Savinjska'ya ulaştığını ifade etti.
NÜKLEER SANTRALDE 'ANORMAL DURUM' İLANI
Sava Nehri'nin su seviyesi aşırı yükselince nehrin hemen kıyısında bulunan Krsko Nükleer Enerji Santrali'nde dün akşam saatlerinde 'anormal' durum ilan edildi. Yapılan açıklamada Santral'in güvenli ve istikrarlı bir güçte çalıştığı ve ilerleyen saatlerde Sava Nehri'nin debisinin ve su seviyesinin düşmesinin beklendiği vurgulandı.
YÜZLERCE EV SULAR ALTINDA KALDI, KÖPRÜLER ZARAR GÖRDÜ
Nehir üstünde yer alan köprüler zarar görürken yüzlerce evin sular altında kaldığı ve bölgede bulunan insanların tahliye dedildiği bilgisi paylaşıldı.
MAÇLARI İPTAL OLDU
Yaşanan sel felaketi nedeniyle Olimpija Ljubljana'nın lig maçı da iptal oldu. Radomlja ile karşılaşacak olan Ljubljana, sosyal medya hesabından maçın oynanamayacağını duyururken, Slovenya'da 3. hafta maçlarının iptal edildiği açıklandı.
GALATASARAY MAÇI SALI GÜNÜ
Salı günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşmayla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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