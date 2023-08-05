Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi şok gelişme! Sel tehlikesi... Ljubljana’dan korkutan kareler geldi

KADRO BELLİ OLDU

8 Ağustos Salı günü oynanacak ilk maç öncesi Okan Buruk'un kadro tercihi belli oldu. Buna göre Zalgiris maçlarının kadrosunda yer alan Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen ve Yusuf Demir kadrodan çıkarılırken yeni transferlerden Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi kadroya dahil edildi.

Bayer Leverkusen'den kadroya dahil olan Kerem Demirbay ise bu maçların kadrosunda kendisine yer bulamadı.