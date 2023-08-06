06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
ABONE OL
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

Sivasspor’da, 2023-2024 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Sivasspor Kulübü, yeni sezonda futbolcuların maçlarda giyeceği forma numaralarının belli olduğunu duyurdu.

Kırmızı-beyazlı takımda futbolcuların forma sırt numaraları şu şekilde:

"Muammer Yıldırım 1, Uğur Çiftçi 3, Abdulkadir Parmak 5, Kader Keita 6, Ahmed Musa 7, Charisis 8, Clinton N'jie 10, Gerson Rodrigues 11, Samba Camara 14, Erhan Erentürk 15, Baver Kuçkar 16, Emrah Başsan 17, Emre Satılmış 18, Emre Gökay 21, Armin Derlek 22, Alaaddin Okumuş 23, Samu Saiz 24, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Özkan Yiğiter 62, Mehmet Albayrak 69, Yunus Emre Konak 72, Eren Kaya 76, Mert Dursun 79, Caner Osmanpaşa 88, Kaan Onaran 94, Murat Paluli 99"

Erling Haaland’ın lüks otomobili olay oldu ERLİNG HAALAND'IN LÜKS OTOMOBİLİ OLAY OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA