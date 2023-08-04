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Zaniolo'ya Suudi Arabistan'dan rekor teklif! Genç yıldıza dudak uçuklatan senelik ücret...

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Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Zaniolo’ya Suudi Arabistan’dan rekor teklif! Genç yıldıza dudak uçuklatan senelik ücret...

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Juventus'un gündeminden düşmezken bir teklif de Suudi Arabistan'dan geldi. Zaniolo senelik 25-30 milyon euro bandında gelen teklife sıcak bakarken transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı İtalyan devi Juventus ve Premier Lig ekipleri ile sıkça anılan Nicolo Zaniolo için bu kez Arabistan'dan teklif geldi.

REKOR BİR TEKLİF GELDİ

Juventus'un daha önce 23 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilen Zaniolo'ya Arabistan'dan rekor bir maaş teklif edildi.

SENELİK 25-30 MİLYON EURO

İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon Euro'luk bir maaş teklifi yaptı. Habere göre 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde Zaniolo'nun gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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