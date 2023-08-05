Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray'da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı peşinde koşan Galatasaray, transferde de yeniden gaza basıyor. Kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Angelino gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip şimdi de orta sahaya yeni dünya yıldızları getirmenin peşinde... Erden Timur'un dünya yıldızlarını listesine eklediği ve sır gibi sakladığı 2 isim ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı şaha kaldıracak o hamleler...