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Haberler Galeri Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray'da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray'da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı peşinde koşan Galatasaray, transferde de yeniden gaza basıyor. Kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Angelino gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip şimdi de orta sahaya yeni dünya yıldızları getirmenin peşinde... Erden Timur'un dünya yıldızlarını listesine eklediği ve sır gibi sakladığı 2 isim ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı şaha kaldıracak o hamleler...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:17
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Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray’da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i eleyerek 3. tura yükseldi

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Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray’da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Sarı-kırmızılılarda çalışmalar ise durmak bilmiyor.

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Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray’da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Galatasaray, 3. turda rakip Ljuljana oldu.

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Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray’da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Yönetim takviye olarak ise son olarak Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı.

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Erden Timur bombaları patlatıyor! Galatasaray’da transfer sessizliğini bitirecek hamleler

Kerem Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek.