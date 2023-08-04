Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak transfer! Orta sahanın maestrosu o olacak! İmzalar an meselesi...
Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde etkileyici bir transferle gücüne güç katma amacında. Hedefleri arasında, merkez orta sahada göz kamaştıran yeteneklere sahip bir oyuncuyu takıma katmak yer alıyor. Son haberlere göre, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve yönetim, kadroya büyüleyici bir yıldız oyuncu eklemek için çaba harcıyor.
Fenerbahçe, güçlü kadrosuna yeni bir yıldız oyuncu eklemek için hedefini belirledi. İtalya Serie A'da parlayan başarılı Arjantinli futbolcu Nicolas Dominguez, sarı-lacivertli ekip için transfer dönemindeki öncelikli hedef oldu. Futbol kariyerine CA Velez Sarsfield'da başlayan ve orta sahada önemli bir rol üstlenen Dominguez, Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken performansıyla öne çıktı.
Fenerbahçe, transfer döneminde parlayan yıldız Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak için büyük bir heyecanla çaba harcıyor. Arjantinli futbolcu, Bologna'nın yıldızı olarak adını tüm dünyaya duyurmuş etkileyici bir yetenek.
Oyun görüşü, mükemmel top hakimiyeti ve hızlı aksiyonlarıyla sahanın ortasında dikkat çekiyor.
12 MİLYON EURO YADA 9+5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Dominguez transferi için İtalyan kulübüne iki heyecan verici teklif sunmuş durumda. İlk teklif, 12 milyon Euro ile kapıları çalarken, ikinci teklifte 9 milyon Euro'luk sabit bir ücret ve ardından ekstra 5 milyon Euro'luk bonuslar da cazip bir seçenek olarak masada duruyor.
Bologna ekibinin talepleri bir nebze düşmüş olsa da, sonuç henüz netleşmemiş ve pazarlık süreci devam ediyor.
Bu transfer gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe orta sahadaki gücünü daha da artırarmak istiyor. Arjantin milli takımı formasını terleten yetenekli futbolcu, taraftarlar için adeta hayalini kurdukları bir parlamaya hazırlanıyor.
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- Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak transfer! Orta sahanın maestrosu o olacak! İmzalar an meselesi...
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