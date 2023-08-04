04 Ağustos 2023, Cuma
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Beşiktaş-Neftçi Bakü maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek

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Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Beşiktaş-Neftçi Bakü maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

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