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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa konferans Ligi'nin 2. Turu'nda Zimbru'yu iki maçta 9 golle geçen Fenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi belli oldu. Maçların ne zaman oynanacağı da açıklandı.

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