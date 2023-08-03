Canlı | Tirana - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kara Kartal için Avrupa'da tur gecesi
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçtaki 3-1'lik avantajın ardından Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 3-1'in rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana'ya konuk olacak.
KRİTİK MAÇ SAAT 21.00'DE
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak.
KF TİRANA-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
KF Tirana: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Hila, Jonuzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Abazaj
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Onana, Gedson, Muleka, Aboubakar
YENİ RAKİP KİM OLACAK?
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
GHEZZAL YİNE YOK
Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti. Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran.
Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş.
Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut.
Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy.
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