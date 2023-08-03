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Canlı | Adana Demirspor-Cluj (CANLI ANLATIM) Adana'da tur gecesi...

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Canlı | Adana Demirspor-Cluj CANLI ANLATIM Adana’da tur gecesi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'^ndeki temsilcimiz Adana Demirspor 1-1'in rövanşında evinde Romanya temsilcisi Cluj'u konuk ediyor. Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3’üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Cluj'u ağırlıyor. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR-CLUJ 11'LER:

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Thactsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

ELERSEK RAKİP OSİJEK - ZTE FC EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Mavi-Lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok. Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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