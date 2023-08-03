Canlı | Adana Demirspor-Cluj (CANLI ANLATIM) Adana'da tur gecesi...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'^ndeki temsilcimiz Adana Demirspor 1-1'in rövanşında evinde Romanya temsilcisi Cluj'u konuk ediyor. Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3’üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Cluj'u ağırlıyor. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor.
ELERSEK RAKİP OSİJEK - ZTE FC EŞLEŞMESİNİN GALİBİ
Mavi-Lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok. Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
- 3 burç zirveye yerleşti! Beyinleri makine gibi çalışıyor! İşte en zeki burç sıralaması 2023!
- iPhone 15 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak 2023? IPHONE 15 özellikleri, fiyat listesi...
- Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak
- Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?
- TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Tirana - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BJK maçı canlı yayın bilgileri!
- Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?