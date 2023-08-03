Canlı | Adana Demirspor-Cluj (CANLI ANLATIM) Adana'da tur gecesi...

ELERSEK RAKİP OSİJEK - ZTE FC EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Mavi-Lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok. Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.