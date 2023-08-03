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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU | Tirana - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Yeni rakip belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU | Tirana - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Yeni rakip belli oldu

Beşiktaş Tirana maçı canlı kesintisiz izle! Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, "Beşiktaş Tirana maçı canlı izle" ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşı Beşiktaş Tirana maçı canlı izle ekranı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. Futbolseverler, "Beşiktaş Tirana maçı canlı izle" ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. İşte maçın detayları...

TİRANA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TIRANA: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçtaki 3-1'lik avantajın ardından Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar eksik kalmasına rağmen karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir üst turda Neftçi Bakü'nün rakibi oldu.

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