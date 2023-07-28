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Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Galatasaray’dan son dakika Mauro Icardi açıklaması

Milyonlarca Galatasaraylının merakla beklediği açıklama geldi. Cimbom, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

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