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Galatasaray Kerem Demirbay ile anlaştı! Orta sahaya yerli alternatif...

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Galatasaray Kerem Demirbay ile anlaştı! Orta sahaya yerli alternatif...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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