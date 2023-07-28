Mauro Icardi ne zaman geliyor? Mauro Icardi imza töreni ne zaman? Türkiye’ye geliş tarihi...

10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği de belirtildi.

Büyük bir başarıya imza atan Arjantinli yıldız futbolcunun tekrar Galatasaray formasıyla sahalarda boy gösterecek olması, Süper Lig'in yeni sezonuna damga vuracak gibi görünüyor.