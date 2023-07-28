Mauro Icardi ne zaman geliyor? Mauro Icardi imza töreni ne zaman? Türkiye'ye geliş tarihi...
Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği haber nihayet geldi. Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren 30 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı formayı tekrar giymeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüş tarihi ve imza töreni için belirlenen tarih de açıklandı. Peki, Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte, merak edilenler...
"Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Arjantinli yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüş tarihi ve imza töreni için belirlenen tarih de açıklandı. Peki, Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte, cevabı...
ICARDI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı konuşulan Mauro Icardi'nin gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.
Galatasaray'ın yeniden anlaşma sağladığı 1993 doğumlu Arjantinli santrafor Mauro Icardi, gün itibariyle özel bir uçakla Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Yıldız oyuncunu gece 23.30 sularında İstanbul' da olması bekleniyor.
ICARDI'NİN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin ile yeni transferler Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile 30 Temmuz Pazar günü büyük bir imza töreni yapması bekleniyor.
PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Mauro Icardi için Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro ödeyecek.
Icardi ile de sözleşme şartlarında anlaşan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile üç yıllık mukavele imzalayacak.
10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği de belirtildi.
Büyük bir başarıya imza atan Arjantinli yıldız futbolcunun tekrar Galatasaray formasıyla sahalarda boy gösterecek olması, Süper Lig'in yeni sezonuna damga vuracak gibi görünüyor.
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