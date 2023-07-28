Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul’da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti

ICARDI: BOL BOL 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI DİNLEYECEĞİZ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, şöyle konuştu

"Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz" dedi.