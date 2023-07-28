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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul'da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul’da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı süperstarı Mauro Emanuel Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşılarken Icardi'yi taşıyan uçağı yaklaşık 60 bin kişi takip etti. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...

Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı takım Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirirken, Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşıladı.

GALATASARAY İÇİN SERVET GİBİ TEKLİFİ REDDETTİ

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan Mauro Icardi için transferde dengeleri bozacak teklif Al Taawon'dan gelmişti. Suudi Arabistan ekibi Mauro Icardi'ye senelik 25 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu. Bu teklif sonrası tecrübeli golcünün ayrılığına kesin gözüyle bakılsa da Icardi ters köşe yaptı ve çıkış yakaladığı kendisini ait hissettiği Aslan'ın teklifini kabul etti.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları da belli oldu. Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon Euro. Paris Saint Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecek. Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon Euro. Sponsorlar bu transfer için de devrede. Ekstra ödemeler (3, 3.5 milyon Euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.

PSG DE AÇIKLADI

Galatasaray'ın Mauro Icardi için transfer görüşmelerine başlandığını belirttiği PSG, konuya ilişkin resmi bir açıklama paylaştı. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olduğu duyuruldu. PSG'nin açıklamasında Eylül 2022'de Galatasaray'a kiralanan Arjantinli golcünün, orada başarılı bir sezon geçirerek tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 23 gol atıp 8 asist yaptığına ve Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadığına değinildi. Mesajın son bölümünde ise Fransız ekibi, "Paris Saint-Germain, Mauro'ya kariyerinin geri kalanında başarılar diler" ifadelerine yer verdi.

ICARDI: BOL BOL 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI DİNLEYECEĞİZ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, şöyle konuştu

"Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz" dedi.

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