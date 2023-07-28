Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul'da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti
Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı süperstarı Mauro Emanuel Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşılarken Icardi'yi taşıyan uçağı yaklaşık 60 bin kişi takip etti. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...
Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı takım Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirirken, Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşıladı.
GALATASARAY İÇİN SERVET GİBİ TEKLİFİ REDDETTİ
Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan Mauro Icardi için transferde dengeleri bozacak teklif Al Taawon'dan gelmişti. Suudi Arabistan ekibi Mauro Icardi'ye senelik 25 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu. Bu teklif sonrası tecrübeli golcünün ayrılığına kesin gözüyle bakılsa da Icardi ters köşe yaptı ve çıkış yakaladığı kendisini ait hissettiği Aslan'ın teklifini kabul etti.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları da belli oldu. Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon Euro. Paris Saint Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecek. Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon Euro. Sponsorlar bu transfer için de devrede. Ekstra ödemeler (3, 3.5 milyon Euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.
PSG DE AÇIKLADI
Galatasaray'ın Mauro Icardi için transfer görüşmelerine başlandığını belirttiği PSG, konuya ilişkin resmi bir açıklama paylaştı. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olduğu duyuruldu. PSG'nin açıklamasında Eylül 2022'de Galatasaray'a kiralanan Arjantinli golcünün, orada başarılı bir sezon geçirerek tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 23 gol atıp 8 asist yaptığına ve Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadığına değinildi. Mesajın son bölümünde ise Fransız ekibi, "Paris Saint-Germain, Mauro'ya kariyerinin geri kalanında başarılar diler" ifadelerine yer verdi.
ICARDI: BOL BOL 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI DİNLEYECEĞİZ
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, şöyle konuştu
"Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!
- KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...
- KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?
- KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu!
- 120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!
- JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? jsga.edu.tr sorgulama ekranı!
- Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?
- AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
- Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...
- MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...