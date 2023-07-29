Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul'da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı süperstarı Mauro Emanuel Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşılarken Icardi'yi taşıyan uçağı yaklaşık 60 bin kişi takip etti. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...