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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi İstanbul'da! Binlerce taraftar havalimanına akın etti

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Giriş: 29.07.2023 01:29
Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı süperstarı Mauro Emanuel Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Icardi'yi Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 bin taraftar karşılarken Icardi'yi taşıyan uçağı yaklaşık 60 bin kişi takip etti. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...
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