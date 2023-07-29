Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı! Milli yıldız yakın zamanda İstanbul’a gelecek...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.