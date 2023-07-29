Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı! Milli yıldız yakın zamanda İstanbul'a gelecek...
Bu sezon transferde yaptığı flaş hamlelerle gündeme gelen Fenerbahçe kanat transferinde de gaza bastı. Sarı lacivertliler A Milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder ile anlaştı. Cengiz Ünder'in yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.
FENER TRANSFERİ BİTİRİYOR
Gündeme alınan Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi sonrası alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini bitiriyor.
İMZAYA GELECEK
26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı. Milli yıldız 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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