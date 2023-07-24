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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Son dakika haberine göre UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip Tirana'yo elemesi durumunda 3. eleme turunda Zeljeznicar / Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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