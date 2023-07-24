Fenerbahçe transferi duyurdu! Atilla Szalai için KAP geldi
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Macar stoper Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim Szalai için Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.
Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.
12 MİLYON 300 BİN EURO BONSERVİS
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'a, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12 milyon 300 bin avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli forma altında geçtiğimiz sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere 52 resmi maça çıkan Attila Szalai, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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