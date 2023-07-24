Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
"Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun ceevabı araştırılıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Litvanya'da sahaya çıkacak. Futbolseverler, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, maçın detayları...
"Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarından hız kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Maçın tarihi, yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Zalgiris Galatasaray 2. eleme turu maçının ayrıntıları...
ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zalgiris Vilnius Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçı 25 Temmuz 2023 saat 19.00'da oynanacak. Maç Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek.
ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor..
ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11LER
FK Zalgiris:
Gertmonas; Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic; Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas; Kehinde.
Galatasaray:
Muslera; Boey, Ayhan, Bayram, Karatas; Kutlu, Demir, Zaniolo, Yilmaz, Akturkoglu; Mertens.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Rakipler şöyle:
Ludogorets / Olimpija Ljubljana
Sparta Prag
Klaksvík / Häcken
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- Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
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