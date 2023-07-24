Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

"Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarından hız kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Maçın tarihi, yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Zalgiris Galatasaray 2. eleme turu maçının ayrıntıları...