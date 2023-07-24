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Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Galatasaray’ın rakibi belli oldu!

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

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