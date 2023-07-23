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Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı

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Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Galatasaray Cedric Bakambu’nun maliyetini açıkladı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cedrid Bakambu'nun maliyetini açıkladı. Paylaşımda, "Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cedrid Bakambu'nun maliyetini açıkladı.

"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

BAKAMBU DÜN İNİŞ YAPTI

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.



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