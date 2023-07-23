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Galatasaray'dan Dazet Wilfried Armel Zaha bombası! Fenerbahçe'ye yılın çalımı

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Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Galatasaray’dan Dazet Wilfried Armel Zaha bombası! Fenerbahçe’ye yılın çalımı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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