23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi Galatasaray'da!

İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi Galatasaray'da!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2023
ABONE OL
İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi Galatasaray’da!

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray ile bu hafta içi 3 yıllık anlaşma imzalayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ZAHA'DAN SONRA ICARDI HABERLERİ

Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye adeta bir transfer çalımı atarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray taraftaları Zaha transferinin mutluluğunu yaşarken, aynı gün içerisinde bir sevindirici haber daha geldi.

Galatasaray, uzun zamandır yollarını gözlediği golcü oyuncu Icardi'ye kavuşuyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Mauro Icardi Galatasaray'la anlaştı.

Arjantinli golcünün sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

30 yaşındaki golcü ismin bu hafta içerisinde sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA