İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi Galatasaray'da!
İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray ile bu hafta içi 3 yıllık anlaşma imzalayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ZAHA'DAN SONRA ICARDI HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye adeta bir transfer çalımı atarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray taraftaları Zaha transferinin mutluluğunu yaşarken, aynı gün içerisinde bir sevindirici haber daha geldi.
Galatasaray, uzun zamandır yollarını gözlediği golcü oyuncu Icardi'ye kavuşuyor.
İTALYAN BASINI DUYURDU
İtalyan basınından Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Mauro Icardi Galatasaray'la anlaştı.
Arjantinli golcünün sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
30 yaşındaki golcü ismin bu hafta içerisinde sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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