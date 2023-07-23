Cedric Bakambu Galatasaray'da! İşte maliyeti...

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı. Paylaşımda, "Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.