23 Temmuz 2023, Pazar
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Cedric Bakambu Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı. Paylaşımda, "Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.