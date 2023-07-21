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Beşiktaş, Daniel Amartey ve Jean Onana'nın transferlerini duyurdu

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Beşiktaş, Daniel Amartey ve Jean Onana’nın transferlerini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey ile sözleşme imzalarken Jean Onana'nın transferi için Lens'la görüşmelere başlandığını duyurdu.

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