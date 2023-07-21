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Son dakika: Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Son dakika: Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray, Mathias Ross'un 250 bin avro karşılığında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

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