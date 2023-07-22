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Dimitris Pelkas Süper Lig'de! Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme...

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Dimitris Pelkas Süper Lig’de! Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu lacivertli kulüp, Yunan futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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