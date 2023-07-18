STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 18 Temmuz Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

"Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı canlı nasıl, nereden izlenir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray'ın Avusturya kampı kapsamındaki bu müsabaka, takımın form durumunu ve yeni transferlerinin performansını test etmek adına oldukça önemli. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?