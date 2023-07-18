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STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 18 Temmuz Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 18 Temmuz Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi hazırlıkları kapsamında Galatasaray, bu akşam Merkür Arena'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Galatasaray Resmi YouTube Kanalı'nda naklen yayınlanacak. Maç heyecanını evde yaşamak isteyenler, Galatasaray - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, maç hakkında tüm detaylar...

"Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı canlı nasıl, nereden izlenir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray'ın Avusturya kampı kapsamındaki bu müsabaka, takımın form durumunu ve yeni transferlerinin performansını test etmek adına oldukça önemli. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı hazırlık maçı mücadelesi Galatasaray Youtube canlı izle ekranında:

https://www.youtube.com/@Galatasaray/featured

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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